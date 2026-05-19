Lanuéjouls

50ème foire à la brocante et aux antiquités

Lanuéjouls Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

50ème foire à la brocante et aux antiquités, places du Couvent et du Foirail de 8 h à 19 h. La plus ancienne foire à la brocante du département de l’Aveyron. Le rendez-vous incontournable des chineurs Renseignements 06 79 89 62 94. (Vivre à Lanuéjouls) .

Lanuéjouls 12350 Aveyron Occitanie +33 6 79 89 62 94

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English :

L’événement 50ème foire à la brocante et aux antiquités Lanuéjouls a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)