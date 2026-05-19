50ème foire à la brocante et aux antiquités Lanuéjouls
50ème foire à la brocante et aux antiquités Lanuéjouls mercredi 5 août 2026.
Lanuéjouls
50ème foire à la brocante et aux antiquités
Lanuéjouls Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
50ème foire à la brocante et aux antiquités, places du Couvent et du Foirail de 8 h à 19 h. La plus ancienne foire à la brocante du département de l’Aveyron. Le rendez-vous incontournable des chineurs Renseignements 06 79 89 62 94. (Vivre à Lanuéjouls) .
Lanuéjouls 12350 Aveyron Occitanie +33 6 79 89 62 94
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English :
L’événement 50ème foire à la brocante et aux antiquités Lanuéjouls a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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