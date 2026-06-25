Marché du goût et de la saveur Lanuéjouls
Marché du goût et de la saveur Lanuéjouls jeudi 6 août 2026.
Lanuéjouls
Marché du goût et de la saveur
Lanuéjouls Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Marché du goût et de la saveur, Place du Foirail à partir de 19 h (ou au Hall Polyvalent en cas de mauvais temps). Dégustation à l’ombre des Peupliers. Renseignements 05 65 81 95 09.
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Lanuéjouls 12350 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 95 09
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English :
Taste and Flavor Market, Place du Foirail starting at 7 p.m. (or at the Multipurpose Hall in case of bad weather). Tasting in the shade of the poplar trees. For more information, call 05 65 81 95 09.
L’événement Marché du goût et de la saveur Lanuéjouls a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)