Informations pratiques

Krautergersheim

51e Fête de la choucroute-Sürkrütfecht

Krautergersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-26 09:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Samedi soirée avec orchestre. Dimanche dès 11h marché avec des exposants locaux. Animation et restauration sur réservation, sous chapiteau, avec orchestre. Cortège et groupes folkloriques à 15h30.

Samedi dès 19h, grande soirée animée par un l’orchestre STÉRÉO sous chapiteau. Choucroute garnie ou pâté en croûte.

Le lendemain dimanche après une messe dédiée aux récoltes, le village se transforme en marché avec des artisans locaux. On y retrouvera des expositions artisanales, des démonstrations de coupe de choux, un marché de saison, des animations musicales. Dégustation de choucroute garnie ou pâté en croûte sous chapiteau, midi et soir, avec l’orchestre SANTA ESMÉRALDA.

À 15h30 grand cortège folklorique et musical, haut en couleurs et en choux, porteur des symboles de la région Alsace. Animations folkloriques et dansantes, ambiance musicale tout au long de la journée.

Avec la participation des choucrouteries Jean-Michel Ades, Angsthelm et fils, Wagner et René Weber et fils.

A partir du 30 août à 10h, réservation DES REPAS ICI

Retrait des billets à la Maison des Associations, 11 rue du Maréchal Foch à la mi-septembre

Renseignements au 03 88 95 78 78. .

Krautergersheim 67880 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 78 78 contact@capitale-de-la-choucroute.fr

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English :

Saturday evening with live band. Sunday market with local exhibitors from 11am. Entertainment and catering under marquee with live band. Parade and folk groups at 3:30pm.

L’événement 51e Fête de la choucroute-Sürkrütfecht Krautergersheim a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme d’Obernai