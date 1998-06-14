51ème édition de la Fête à l’oignon TREBONS Trébons

Trébons

51ème édition de la Fête à l’oignon

TREBONS Au village Trébons Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

51e Fête de l’Oignon — Trébons — 5, 6 & 7 Juin 2026

Trois jours de fête à Trébons sports, concerts, bandas, cabaret et course de cochons. La convivialité bigourdane dans toute sa splendeur pour la 51e édition.

Vendredi 5 Juin

21h — Concours de Belote ou Manille — Salle polyvalente

Samedi 6 Juin

7h30 — Concours de pêche

10h à 18h — Tournoi d’échecs

10h à 16h30 — Tournoi de foot — Bigorra Events

14h à 18h30 — Initiation fléchettes — Bigourdart’s Club

17h — Démo et initiation Zumba — Happy Form’

18h30 à 21h — Concert Feu de Camp (gratuit)

22h30 — Bal avec Experience (gratuit)

Banda le soir Lous Berretes

Dimanche 7 Juin

11h — Messe chantée — Qu’EmCo Qui Em — Eglise

13h30 à 17h — Animation foot — Bigorra Events (gratuit)

15h — Cabaret Seven Sky de Séméac

19h — Grande course de cochons

19h30 — Concert Konki’Sador (gratuit)

Banda midi Les Boléros Burgais

Tout le week-end

Fête foraine

Exposition garage du Haut-Adour Citroën-Peugeot

Restauration midi et soir charcuterie, poulet ou lapin à l’oignon, fromage, tarte aux pommes, café

Tarifs restauration 16€

Inscriptions foot 06.29.33.09.41 (avant le 3 juin)

Cabaret réservation 06.14.98.23.45 .

TREBONS Au village Trébons 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 14 98 23 45 comite.trebons65@gmail.com

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English :

51st Onion Festival ? Trébons ? June 5, 6 & 7, 2026

Three days of festivities in Trébons: sports, concerts, bandas, cabaret and a pig race. Bigourdain conviviality at its best for the 51st edition.

L’événement 51ème édition de la Fête à l’oignon Trébons a été mis à jour le 2026-05-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65