51ème édition de la Fête à l’oignon TREBONS Trébons
51ème édition de la Fête à l’oignon TREBONS Trébons vendredi 5 juin 2026.
Trébons
51ème édition de la Fête à l’oignon
TREBONS Au village Trébons Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
51e Fête de l’Oignon — Trébons — 5, 6 & 7 Juin 2026
Trois jours de fête à Trébons sports, concerts, bandas, cabaret et course de cochons. La convivialité bigourdane dans toute sa splendeur pour la 51e édition.
Vendredi 5 Juin
21h — Concours de Belote ou Manille — Salle polyvalente
Samedi 6 Juin
7h30 — Concours de pêche
10h à 18h — Tournoi d’échecs
10h à 16h30 — Tournoi de foot — Bigorra Events
14h à 18h30 — Initiation fléchettes — Bigourdart’s Club
17h — Démo et initiation Zumba — Happy Form’
18h30 à 21h — Concert Feu de Camp (gratuit)
22h30 — Bal avec Experience (gratuit)
Banda le soir Lous Berretes
Dimanche 7 Juin
11h — Messe chantée — Qu’EmCo Qui Em — Eglise
13h30 à 17h — Animation foot — Bigorra Events (gratuit)
15h — Cabaret Seven Sky de Séméac
19h — Grande course de cochons
19h30 — Concert Konki’Sador (gratuit)
Banda midi Les Boléros Burgais
Tout le week-end
Fête foraine
Exposition garage du Haut-Adour Citroën-Peugeot
Restauration midi et soir charcuterie, poulet ou lapin à l’oignon, fromage, tarte aux pommes, café
Tarifs restauration 16€
Inscriptions foot 06.29.33.09.41 (avant le 3 juin)
Cabaret réservation 06.14.98.23.45 .
TREBONS Au village Trébons 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 14 98 23 45 comite.trebons65@gmail.com
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English :
51st Onion Festival ? Trébons ? June 5, 6 & 7, 2026
Three days of festivities in Trébons: sports, concerts, bandas, cabaret and a pig race. Bigourdain conviviality at its best for the 51st edition.
L’événement 51ème édition de la Fête à l’oignon Trébons a été mis à jour le 2026-05-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65