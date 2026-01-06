51ème foire bio Neuvy-Saint-Sépulchre

51ème foire bio

Parc Boulade Neuvy-Saint-Sépulchre Indre

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

2026-08-29

51e édition de la Foire bio de Neuvy-St-Sépulchre

51e édition de la Foire bio de Neuvy-St-Sépulchre. Venez découvrir ses nombreux exposants, ses différents ateliers, conférences, tables rondes et animations (dont animations enfants), sa restauration bio midi et soir, ses animations musicales, ses expositions photo… .

Parc Boulade Neuvy-Saint-Sépulchre 36230 Indre Centre-Val de Loire neuvyecobio@gmail.com

English :

Organic produce fair in Neuvy Saint-Sépulchre.

