51ème foire bio Neuvy-Saint-Sépulchre

Parc Boulade Neuvy-Saint-Sépulchre Indre
Gratuit
51e édition de la Foire bio de Neuvy-St-Sépulchre
51e édition de la Foire bio de Neuvy-St-Sépulchre. Venez découvrir ses nombreux exposants, ses différents ateliers, conférences, tables rondes et animations (dont animations enfants), sa restauration bio midi et soir, ses animations musicales, ses expositions photo… .
Parc Boulade Neuvy-Saint-Sépulchre 36230 Indre Centre-Val de Loire neuvyecobio@gmail.com
English :
Organic produce fair in Neuvy Saint-Sépulchre.
