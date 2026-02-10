Stage de chant au Pays de George Sand Neuvy-Saint-Sépulchre

Stage de chant au Pays de George Sand

29 Rue Emile Forichon Neuvy-Saint-Sépulchre Indre

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-13 13:00:00

2026-08-01

Stage de chant au Pays de George Sand chanter le matin, découvrir le Pays de George Sand l’après-midi et assister aux spectacles le soir. Participer au concert final

Stage dirigé par Gwennaëlle Lemaire-Debarnot, cheffe de chœur au conservatoire de Boulogne-Billancourt et cheffe du chœur de la Sorbonne.

Programme Alliances du Moyen-Àge à nos jours, d’ici et d’ailleurs.

Les choristes choisiront leur programme dans une proposition faite par leur cheffe.

Cours collectif de 9h à 13h avec pause gourmande à 11h (180€)

Possibilité de cours particulier (20€) ou par pupitre l’après-midi (10€)

Circuit avec visites et spectacles Théâtre antique au Pays de George Sand

pour les stagiaires intéressés. 5 .

+33 6 71 43 37 56 pillon.veronique@gmail.com

English :

Singing course in the Land of George Sand: sing in the morning, discover the Land of George Sand in the afternoon and attend the shows in the evening. Take part in the final concert

