51ème salon de la conchyliculture et des cultures marines

Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime

Début : 2026-05-27 09:00:00

fin : 2026-05-28 18:00:00

2026-05-27 2026-05-28

Ce salon est le lieu de rencontre des professionnels de la conchyliculture.

Matériels et services pour tous les professionnels de la conchyliculture et du secteur conchylicole.

Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17 salon@la-tremblade.com

English :

This show is the meeting place for shellfish farming professionals.

Equipment and services for all professionals in shellfish farming and the shellfish industry.

