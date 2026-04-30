Présentation du livre Viola Médiathèque Henri Moreau La Tremblade
Présentation du livre Viola Médiathèque Henri Moreau La Tremblade vendredi 5 juin 2026.
La Tremblade
Présentation du livre Viola
Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Une présentation du livre d’Anastasia Fomitchova, récompensé par le prix André Malraux 2025, catégorie littérature engagée.
.
Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67 bibliotheque@la-tremblade.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A presentation of Anastasia Fomitchova’s book, winner of the André Malraux 2025 prize in the committed literature category.
L’événement Présentation du livre Viola La Tremblade a été mis à jour le 2026-04-30 par Mairie de La Tremblade
À voir aussi à La Tremblade (Charente-Maritime)
- Exposition Claudette Treff Seudr’Expo La Tremblade 11 mai 2026
- Exposition Nicole Michenaud Seudr’Expo La Tremblade 11 mai 2026
- Exposition Elisabeth Derullière Seudr’Expo La Tremblade 18 mai 2026
- Exposition L’Atelier des z’Amis Seudr’Expo La Tremblade 18 mai 2026
- Exposition Danielle Jourdain Seudr’Expo La Tremblade 25 mai 2026