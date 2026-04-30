Présentation du livre Viola Médiathèque Henri Moreau La Tremblade

La Tremblade

Présentation du livre Viola

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Une présentation du livre d’Anastasia Fomitchova, récompensé par le prix André Malraux 2025, catégorie littérature engagée.

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Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67 bibliotheque@la-tremblade.com

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English :

A presentation of Anastasia Fomitchova’s book, winner of the André Malraux 2025 prize in the committed literature category.

L’événement Présentation du livre Viola La Tremblade a été mis à jour le 2026-04-30 par Mairie de La Tremblade