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Présentation du livre Viola Médiathèque Henri Moreau La Tremblade

Présentation du livre Viola Médiathèque Henri Moreau La Tremblade vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Henri Moreau

Adresse : 30, Rue de la Seudre

Ville : 17390 La Tremblade

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

La Tremblade

Présentation du livre Viola

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Une présentation du livre d’Anastasia Fomitchova, récompensé par le prix André Malraux 2025, catégorie littérature engagée.
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Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67  bibliotheque@la-tremblade.com

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English :

A presentation of Anastasia Fomitchova’s book, winner of the André Malraux 2025 prize in the committed literature category.

L’événement Présentation du livre Viola La Tremblade a été mis à jour le 2026-04-30 par Mairie de La Tremblade

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