Conte Cabane des Coureauleurs Quai Evgueny Smurgis La Tremblade

La Tremblade

Conte Cabane des Coureauleurs

Quai Evgueny Smurgis Cabane Rousselot La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Conte à la cabane des Coureauleurs par Sophie Salleron, écrivaine et conteuse.

Deux représentations 18h et 20h

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Quai Evgueny Smurgis Cabane Rousselot La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

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English :

Storytelling at the Cabane des Coureauleurs by Sophie Salleron, writer and storyteller.

Two performances: 6pm and 8pm

L’événement Conte Cabane des Coureauleurs La Tremblade a été mis à jour le 2026-05-21 par Royan Atlantique