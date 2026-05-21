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Conte Cabane des Coureauleurs Quai Evgueny Smurgis La Tremblade

Conte Cabane des Coureauleurs Quai Evgueny Smurgis La Tremblade vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Quai Evgueny Smurgis

Adresse : Cabane Rousselot

Ville : 17390 La Tremblade

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif :

La Tremblade

Conte Cabane des Coureauleurs

Quai Evgueny Smurgis Cabane Rousselot La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Conte à la cabane des Coureauleurs par Sophie Salleron, écrivaine et conteuse.
Deux représentations 18h et 20h
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Quai Evgueny Smurgis Cabane Rousselot La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 

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English :

Storytelling at the Cabane des Coureauleurs by Sophie Salleron, writer and storyteller.
Two performances: 6pm and 8pm

L’événement Conte Cabane des Coureauleurs La Tremblade a été mis à jour le 2026-05-21 par Royan Atlantique

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