Conte Cabane des Coureauleurs Quai Evgueny Smurgis La Tremblade
Conte Cabane des Coureauleurs Quai Evgueny Smurgis La Tremblade vendredi 5 juin 2026.
La Tremblade
Conte Cabane des Coureauleurs
Quai Evgueny Smurgis Cabane Rousselot La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Conte à la cabane des Coureauleurs par Sophie Salleron, écrivaine et conteuse.
Deux représentations 18h et 20h
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Quai Evgueny Smurgis Cabane Rousselot La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
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English :
Storytelling at the Cabane des Coureauleurs by Sophie Salleron, writer and storyteller.
Two performances: 6pm and 8pm
L’événement Conte Cabane des Coureauleurs La Tremblade a été mis à jour le 2026-05-21 par Royan Atlantique
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