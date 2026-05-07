52ème Fête votive de Charols Place du village Charols

Charols

52ème Fête votive de Charols

Place du village Avenue du midi Charols Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Le comité des fêtes de Charols organise sa 52ᵉ Fête votive, qui se déroulera sur trois jours avec une buvette, un snack et une fête foraine qui seront proposés au public accompagnés d’animations.

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Place du village Avenue du midi Charols 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 54 01 86 comite.des.fetes.de.charols@gmail.com

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English :

The Charols Festival Committee is organizing its 52? Fête votive, taking place over three days with a refreshment stand, snack bar and funfair.

L’événement 52ème Fête votive de Charols Charols a été mis à jour le 2026-05-07 par Montélimar Tourisme Agglomération