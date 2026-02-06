53e Foire aux boudins de Naintré Place Jean Jaurès Naintré

53e Foire aux boudins de Naintré

Place Jean Jaurès Avenue Jean Jaurès Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08

.

Place Jean Jaurès Avenue Jean Jaurès Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 03 65 veloclubnaintreen@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 53e Foire aux boudins de Naintré

L’événement 53e Foire aux boudins de Naintré Naintré a été mis à jour le 2026-02-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne