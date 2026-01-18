53ème foire aux rillons Le Liège
53ème foire aux rillons Le Liège dimanche 4 octobre 2026.
53ème foire aux rillons
Rue de la Couture Le Liège Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Le Comité des Fêtes vous attends nombreux pour fêter la 53ème foire aux rillons. Brocante, vide-greniers, animations, buvette et restauration.
Le Comité des Fêtes vous attends nombreux pour fêter la 53ème foire aux rillons. Brocante, vide-greniers, fête foraine, animations, buvette et restauration. .
Rue de la Couture Le Liège 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 74 38 cdf.leliege@laposte.net
English :
The Comité des Fêtes looks forward to seeing you at the 52nd Foire aux Rillons. Flea market, garage sale, refreshments and catering.
