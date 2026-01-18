53ème foire aux rillons Le Liège

53ème foire aux rillons

Rue de la Couture Le Liège Indre-et-Loire

Début : 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

2026-10-04

Le Comité des Fêtes vous attends nombreux pour fêter la 53ème foire aux rillons. Brocante, vide-greniers, fête foraine, animations, buvette et restauration. .

Rue de la Couture Le Liège 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 74 38 cdf.leliege@laposte.net

The Comité des Fêtes looks forward to seeing you at the 52nd Foire aux Rillons. Flea market, garage sale, refreshments and catering.

