55ème rencontre cinéma Marcynéma Cinéma Le Vox Marcigny
vendredi 23 octobre 2026 · Cinéma Le Vox · Marcigny
Informations pratiques
Marcigny
55ème rencontre cinéma Marcynéma
Cinéma Le Vox 12 rue des écoles Marcigny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 10:00:00
fin : 2026-10-27 22:00:00
Date(s) :
2026-10-23
La plus ancienne rencontre de cinéma à la campagne !
Cet événement à ne pas manquer propose un programme aux thèmes variés pendant 5 jours de festival.
Les projections se font en présence de spécialistes du cinéma. .
Cinéma Le Vox 12 rue des écoles Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@marcynema.org
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English : 55ème rencontre cinéma Marcynéma
L’événement 55ème rencontre cinéma Marcynéma Marcigny a été mis à jour le 2026-07-06 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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