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AGENDA · Marcigny

55ème rencontre cinéma Marcynéma Cinéma Le Vox Marcigny

vendredi 23 octobre 2026 · Cinéma Le Vox · Marcigny

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Cinéma Le Vox
Adresse
12 rue des écoles
Ville
71110 Marcigny
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Tarif réduit Tarif abonné

Marcigny

55ème rencontre cinéma Marcynéma

Cinéma Le Vox 12 rue des écoles Marcigny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif réduit
Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 10:00:00
fin : 2026-10-27 22:00:00

Date(s) :
2026-10-23

La plus ancienne rencontre de cinéma à la campagne !
Cet événement à ne pas manquer propose un programme aux thèmes variés pendant 5 jours de festival.

Les projections se font en présence de spécialistes du cinéma.   .

Cinéma Le Vox 12 rue des écoles Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   contact@marcynema.org

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English : 55ème rencontre cinéma Marcynéma

L’événement 55ème rencontre cinéma Marcynéma Marcigny a été mis à jour le 2026-07-06 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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