55ème rencontre cinéma Marcynéma Cinéma Le Vox Marcigny

Informations pratiques

Marcigny

55ème rencontre cinéma Marcynéma

Cinéma Le Vox 12 rue des écoles Marcigny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 10:00:00

fin : 2026-10-27 22:00:00

Date(s) :

2026-10-23

La plus ancienne rencontre de cinéma à la campagne !

Cet événement à ne pas manquer propose un programme aux thèmes variés pendant 5 jours de festival.

Les projections se font en présence de spécialistes du cinéma. .

Cinéma Le Vox 12 rue des écoles Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@marcynema.org

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English : 55ème rencontre cinéma Marcynéma

L’événement 55ème rencontre cinéma Marcynéma Marcigny a été mis à jour le 2026-07-06 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III