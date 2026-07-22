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AGENDA · Marcigny

Atelier d’écriture Café-librairie l’Etincelle Marcigny

lundi 24 août 2026 · Café-librairie l'Etincelle · Marcigny

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Café-librairie l'Etincelle
Adresse
11 Rue Chevalière
Ville
71110 Marcigny
Département
Saône-et-Loire
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Marcigny

Atelier d’écriture

Café-librairie l’Etincelle 11 Rue Chevalière Marcigny Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 15:30:00
fin : 2026-08-24 17:00:00

Date(s) :
2026-08-24

Le café-librairie l’Etincelle vous propose un atelier d’écriture une lettre en terrasse animé par Elisabeth de La famille en toutes lettres.
Sur inscription.   .

Café-librairie l’Etincelle 11 Rue Chevalière Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 06 83 70  peguet.elisabeth@outlook.fr

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English : Atelier d’écriture

L’événement Atelier d’écriture Marcigny a été mis à jour le 2026-07-22 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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