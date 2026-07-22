Atelier d’écriture Café-librairie l’Etincelle Marcigny

Informations pratiques

Marcigny

Atelier d’écriture

Café-librairie l’Etincelle 11 Rue Chevalière Marcigny Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 15:30:00

fin : 2026-08-24 17:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Le café-librairie l’Etincelle vous propose un atelier d’écriture une lettre en terrasse animé par Elisabeth de La famille en toutes lettres.

Sur inscription. .

Café-librairie l’Etincelle 11 Rue Chevalière Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 06 83 70 peguet.elisabeth@outlook.fr

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English : Atelier d’écriture

L’événement Atelier d’écriture Marcigny a été mis à jour le 2026-07-22 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III