Atelier d’écriture Café-librairie l’Etincelle Marcigny
lundi 24 août 2026 · Café-librairie l'Etincelle · Marcigny
Informations pratiques
Marcigny
Atelier d’écriture
Café-librairie l’Etincelle 11 Rue Chevalière Marcigny Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 15:30:00
fin : 2026-08-24 17:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Le café-librairie l’Etincelle vous propose un atelier d’écriture une lettre en terrasse animé par Elisabeth de La famille en toutes lettres.
Sur inscription. .
Café-librairie l’Etincelle 11 Rue Chevalière Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 06 83 70 peguet.elisabeth@outlook.fr
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English : Atelier d’écriture
L’événement Atelier d’écriture Marcigny a été mis à jour le 2026-07-22 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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