Informations pratiques

Marcigny

Conférence « Le sourire à travers l’art »

Salle Paul Jeunet 3 rue des Dames Marcigny Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 20:00:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Conférence « Le sourire à travers l’art » par Isabelle de La Selle, diplômée en Histoire et en Gestion des Institutions Culturelles, spécialisée en interventions d’éveil à l’art,

créatrice des « Voyages en Art »

La conférence nous embarquera dans un voyage artistique et intérieur, pour nous interroger sur les mystères de la plus belle de nos expressions humaines le sourire. Pourquoi sourions-nous ? Que disent nos sourires ? Pourquoi le sourire est-il si discret dans l’Art ? La conférencière nous guidera pour trouver quelques réponses dans les œuvres présentées.

Billetterie à l’entrée .

Salle Paul Jeunet 3 rue des Dames Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@lesamisdesartsdemarcigny.fr

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English : Conférence « Le sourire à travers l’art »

L’événement Conférence « Le sourire à travers l’art » Marcigny a été mis à jour le 2026-06-02 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III