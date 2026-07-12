Conférence « Le sourire à travers l’art » Salle Paul Jeunet Marcigny
jeudi 1 octobre 2026 · Salle Paul Jeunet · Marcigny
Informations pratiques
Marcigny
Conférence « Le sourire à travers l’art »
Salle Paul Jeunet 3 rue des Dames Marcigny Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 20:00:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Conférence « Le sourire à travers l’art » par Isabelle de La Selle, diplômée en Histoire et en Gestion des Institutions Culturelles, spécialisée en interventions d’éveil à l’art,
créatrice des « Voyages en Art »
La conférence nous embarquera dans un voyage artistique et intérieur, pour nous interroger sur les mystères de la plus belle de nos expressions humaines le sourire. Pourquoi sourions-nous ? Que disent nos sourires ? Pourquoi le sourire est-il si discret dans l’Art ? La conférencière nous guidera pour trouver quelques réponses dans les œuvres présentées.
Billetterie à l’entrée .
Salle Paul Jeunet 3 rue des Dames Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@lesamisdesartsdemarcigny.fr
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English : Conférence « Le sourire à travers l’art »
L’événement Conférence « Le sourire à travers l’art » Marcigny a été mis à jour le 2026-06-02 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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