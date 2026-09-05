5e édition de L’Art dans la Rue : découvrez l’univers de Pinky Sidhu, Chapelle Notre-Dame-du-Bout-du-Pont, La Bastide-de-Besplas

Informations pratiques

5e édition de L’Art dans la Rue : découvrez l’univers de Pinky Sidhu 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame-du-Bout-du-Pont Ariège

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Expositions au cœur du village : « L’art dans la rue » et une installation au coeur de la Chapelle!

Pinky Sidhu, une exploration du fil de cuivre

Plasticienne installée à Muret depuis 2015, Pinky Sidhu développe un travail de sculpture et d’installation en fil de cuivre tricoté. Par un geste minutieux et répétitif, elle façonne des structures aériennes qui jouent avec la lumière, la transparence et le vide, brouillant les frontières entre matière et immatérialité.

Il faut du temps pour tricoter le cuivre : des heures de patience et de répétition pour transformer un fil rigide en volume souple, capable de capter la lumière comme de la laisser filer. Ce travail d’orfèvre, presque méditatif, donne naissance à des pièces suspendues entre la sculpture et le dessin dans l’espace — ni tout à fait pleines, ni tout à fait vides.

Face à ces installations, le regard hésite, cherche un point d’ancrage, puis se laisse porter par les entrelacs. C’est peut-être là la force du travail de Pinky Sidhu : donner à voir, dans la matière la plus commune, la beauté fragile de ce qui nous relie les uns aux autres.

« Je suis fascinée par le fait que le fil de cuivre tricoté unit couleur et texture à des structures imprévisibles et complexes. De la fragilité apparente émane une force invisible. La fluidité du mouvement et les connexions multiples soulignent le contraste entre les matériaux tout en jouant sur la transparence. Le début et la fin du fil sont insaisissables, et de nombreuses connexions existent dans chaque élément. Cette idée de réaliser des entrelacs est liée à mon désir personnel de faire partie d’une communauté sociale où se créent des relations interpersonnelles de solidarité et de partage d’idées. »

— Pinky Sidhu

Une exposition citoyenne

« L’Art dans la Rue » prend une forme particulière : les panneaux électoraux accueillent des agrandissements photographiques des œuvres de Pinky Sidhu, offrant aux passants un premier regard sur son univers avant de découvrir ses installations originales à la Chapelle Notre-Dame du Pont.

En investissant ainsi l’espace public, ces panneaux habituellement réservés à la parole électorale, l’association affirme que l’art a, lui aussi, sa place dans la vie de la cité. Sans galerie, sans billet, sans rendez-vous : l’art vient à la rencontre des habitants, au fil de leurs déplacements quotidiens.

C’est là toute la démarche de « L’Art dans la Rue » : donner à voir la création contemporaine à tous, dans la simplicité d’une rue, d’un regard porté en passant.

Prolongation à la Chapelle Notre-Dame du Pont

Pour aller plus loin, ne manquez pas l’installation de Pinky Sidhu à la Chapelle Notre-Dame du Pont, écrin patrimonial emblématique de l’Ariège, qui accueillera une mise en dialogue sensible entre art et mémoire.

Poursuite de l’exposition et ouverture exceptionnelle de la Chapelle les 26 et 27 septembre 2026.

Découvrez son univers sur : www.pinkysidhu.com

Instagram : https://www.instagram.com/pinkysidhuart/

Facebook : https://www.facebook.com/pinkysidhuart

Contact : pinkysidhu@gmail.com

Elle est co-fondatrice et présidente de l’association Duniya à Muret, une galerie associative qui cherche à soutenir les artistes d’art contemporain en proposant régulièrement des expositions.

Chapelle Notre-Dame-du-Bout-du-Pont Place du village, 09350 La Bastide-de-Besplas La Bastide-de-Besplas 09350 Ariège Occitanie 05 61 69 85 80 [{« link »: « http://www.pinkysidhu.com »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 277 Followers, 452 Following, 206 Posts – See Instagram photos and videos from Pinky Sidhu (@pinkysidhuart) », « type »: « rich », « title »: « Pinky Sidhu (@pinkysidhuart) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/456098266_1497203564501563_4112887982028228527_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=108&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=S6tITf2MYl0Q7kNvwFqEG4o&_nc_oc=AdrHEnmMCVC-EpPsFWaA1_CL6o60x0H3sTbBqWVOeGq7FjEfSET2LTfDAHg0ouXm9vM&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7f60f&oh=00_AQDeCkyAwdquXmVgSvkFlj0_NkBfLuSZVTvUcKe3KX1rRg&oe=6A61C71B », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/pinkysidhuart/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Expositions au cœur du village : « L’art dans la rue » et une installation au coeur de la Chapelle!

©Margot Delariviere