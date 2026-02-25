5e Rencontres de l’artisanat d’art de Montbron Vieux-Château (+Médiathèque) de Montbron Montbron

5e Rencontres de l’artisanat d’art de Montbron

Vieux-Château (+Médiathèque) de Montbron Place du Château Montbron Charente

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

2026-03-21

Cet événement phare du territoire réunira, au cœur du Vieux Château, une vingtaine d’artisans d’art professionnels, venus présenter leurs créations et leurs savoir-faire.

Vieux-Château (+Médiathèque) de Montbron Place du Château Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 99 85 10 association.oma16@gmail.com

English :

In the heart of the Old Castle, this flagship event will bring together some twenty professional craftsmen to showcase their creations and skills.

