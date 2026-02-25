5e Rencontres de l’artisanat d’art de Montbron Vieux-Château (+Médiathèque) de Montbron Montbron
Vieux-Château (+Médiathèque) de Montbron Place du Château Montbron Charente
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
2026-03-21
Cet événement phare du territoire réunira, au cœur du Vieux Château, une vingtaine d’artisans d’art professionnels, venus présenter leurs créations et leurs savoir-faire.
Vieux-Château (+Médiathèque) de Montbron Place du Château Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 99 85 10 association.oma16@gmail.com
English :
In the heart of the Old Castle, this flagship event will bring together some twenty professional craftsmen to showcase their creations and skills.
