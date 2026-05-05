Grenade-sur-l’Adour

5ème Café des parents

20 avenue de Villeneuve Grenade-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Café des parents un moment rien que pour vous. Envie de discuter de parentalité de façon détendu ? Rejoignez-nous lors de notre prochain Café des Parents !

Un temps convivial pour

Échanger vos astuces et expériences

Se rencontrer entre parents du territoire

S’informer et construire des projets ensemble

Lieu Maison de l’Enfance | 270, avenue de Villeneuve à Grenade-sur-l’Adour Gratuit Ouvert à tous les parents (bébés et enfants bienvenus des activités leurs seront proposées !)

Petit + un repas partagé est organisé à chaque rencontre. .

20 avenue de Villeneuve Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 16 39 rpe@cc-paysgrenadois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 5ème Café des parents

L’événement 5ème Café des parents Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Grenade