Repas sous les arcades Grenade-sur-l’Adour
Repas sous les arcades Grenade-sur-l’Adour mercredi 13 mai 2026.
Grenade-sur-l’Adour
Repas sous les arcades
Grenade-sur-l’Adour Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Repas organisé par l’association Toro Cardeno sous les arcades à côté du Bar Le fairplay. animation musicale durant le repas. .
Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 66 62 15
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English : Repas sous les arcades
L’événement Repas sous les arcades Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Grenade
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