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Repas sous les arcades Grenade-sur-l’Adour

Repas sous les arcades Grenade-sur-l’Adour

Repas sous les arcades Grenade-sur-l’Adour mercredi 13 mai 2026.

Ville : 40270 Grenade-sur-l'Adour

Département : Landes

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Grenade-sur-l’Adour

Repas sous les arcades

Grenade-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:00:00
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Repas organisé par l’association Toro Cardeno sous les arcades à côté du Bar Le fairplay. animation musicale durant le repas.   .

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 66 62 15 

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English : Repas sous les arcades

L’événement Repas sous les arcades Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Grenade

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