Grenade-sur-l’Adour

Repas sous les arcades

Grenade-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Repas organisé par l’association Toro Cardeno sous les arcades à côté du Bar Le fairplay. animation musicale durant le repas. .

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 66 62 15

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English : Repas sous les arcades

L’événement Repas sous les arcades Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Grenade