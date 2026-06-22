5ème Crespin Plage Crespin

Crespin

5ème Crespin Plage

rue Pélabon Crespin Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-16

Cet été, pas besoin de rouler des heures pour trouver le sable fin ! Crespin Plage revient pour sa 5ème édition et transforme les abords de la Salle de la Renaissance en une véritable station balnéaire.

Venez profiter de vacances ensoleillées à deux pas de chez vous, avec un programme riche en animations pour toute la famille.

Pour le bonheur des petits et des grands, de nombreuses infrastructures et activités vous attendent structures et châteaux gonflables, toboggans, jeux d’eau et petites embarcations de type pédalo pour s’amuser tout l’après-midi. Une buvette ainsi qu’un espace de petite restauration sont également disponibles sur place pour combler toutes vos petites faims et vous rafraîchir.

Le plus ? L’accès au site et l’ensemble des animations proposées sont entièrement gratuits !

Tous les après-midi, de 14h00 à 20h00 (prolongation jusqu’à 22h00 lors des soirées spéciales)

Buvette et petite restauration sur place

Cet été, pas besoin de rouler des heures pour trouver le sable fin ! Crespin Plage revient pour sa 5ème édition et transforme les abords de la Salle de la Renaissance en une véritable station balnéaire.

Venez profiter de vacances ensoleillées à deux pas de chez vous, avec un programme riche en animations pour toute la famille.

Pour le bonheur des petits et des grands, de nombreuses infrastructures et activités vous attendent structures et châteaux gonflables, toboggans, jeux d’eau et petites embarcations de type pédalo pour s’amuser tout l’après-midi. Une buvette ainsi qu’un espace de petite restauration sont également disponibles sur place pour combler toutes vos petites faims et vous rafraîchir.

Le plus ? L’accès au site et l’ensemble des animations proposées sont entièrement gratuits !

Tous les après-midi, de 14h00 à 20h00 (prolongation jusqu’à 22h00 lors des soirées spéciales)

Buvette et petite restauration sur place .

rue Pélabon Crespin 59154 Nord Hauts-de-France +33 3 27 45 61 61 contact@mairie-de-crespin.fr

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English :

This summer, there’s no need to drive for hours to find fine sand! Crespin Plage is back for its 5th edition and is transforming the area around the Salle de la Renaissance into a true seaside resort.

Come enjoy a sunny getaway just a stone’s throw from home, with a packed program of activities for the whole family.

To delight young and old alike, plenty of facilities and activities await you: inflatable structures and castles, slides, water games, and small pedal boats for fun all afternoon. A refreshment stand and a snack bar are also available on site to satisfy your hunger and keep you refreshed.

The best part? Admission to the site and all the activities on offer are completely free!

Every afternoon, from 2:00 PM to 8:00 PM (extended until 10:00 PM during special events)

Refreshments and light snacks available on site

L’événement 5ème Crespin Plage Crespin a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Valenciennes