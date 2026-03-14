Soirée Cabaret à l’Ostal Joan Bodon

56 esp. Robert Marty Crespin Aveyron

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Chansons et textes français-occitan

Avec boissons et petite restauration. Un vrai moment de convivialité pour tous, bilingues ou non. Scène ouverte, des membres du public sont invités à venir sur scène pour chanter, lire des poèmes, des contes en occitan ou en français.

Christophe Deroo et son Cabaret de Jalenques. Christophe chante avec brio des chansons française que nous aimons Brel, Brassens, Ferra, Reggiani, accompagné par un violon alto.

Clara Sanchez raconte des histoires tirées d’un univers en noir et blanc, chanteuse suspendue sur un fil entre hier et aujourd’hui. Une gouaille populaire au fond de la poitrine, elle suit les traces d’une chanson réaliste et intime en lui insufflant un air de liberté et d’espoir. 7 .

56 esp. Robert Marty Crespin 12800 Aveyron Occitanie +33 6 10 97 75 75

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English :

French-Occitan songs and lyrics

L’événement Soirée Cabaret à l’Ostal Joan Bodon Crespin a été mis à jour le 2026-03-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)