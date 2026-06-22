Crespin

Festivités 14 juillet à Crespin

Crespin Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14

La ville de Crespin vous invite à célébrer la Fête Nationale 2026 en grand ! Un programme exceptionnel vous attend entre traditions, esprit carnavalesque et magie nocturne pour émerveiller petits et grands.

Au programme

– Lundi 13 Juillet 2026

19h30 Défilé Carnavalesque Venez admirer la parade qui déambulera dans les rues de la ville.

Itinéraire Départ Place des ateliers Rue des Déportés Halte Place Bellevue Rue des Déportés Rue Léon Strady ➡️Rue du Moulin Rue des Déportés (Hôtel de Ville).

23h00 Feu d’artifice au Stade Edmond Romby Le ciel s’illuminera de mille feux pour un spectacle pyrotechnique incontournable.

Suivi du Bal public sur le Plateau J. Murez Prolongez la nuit en musique et venez danser dans une ambiance festive et conviviale.

– Mardi 14 Juillet 2026

11h00 Défilé de la Fête Nationale

Rassemblement fixé à 10h45 sur la place Bellevue.

Cérémonie solennelle au Monument aux Morts.

Arrivée à la salle des fêtes, conclue par un traditionnel lâcher de pigeons.

Événement gratuit et ouvert à tous, idéal en famille ou entre amis.

La ville de Crespin vous invite à célébrer la Fête Nationale 2026 en grand ! Un programme exceptionnel vous attend entre traditions, esprit carnavalesque et magie nocturne pour émerveiller petits et grands.

Au programme

– Lundi 13 Juillet 2026

19h30 Défilé Carnavalesque Venez admirer la parade qui déambulera dans les rues de la ville.

Itinéraire Départ Place des ateliers Rue des Déportés Halte Place Bellevue Rue des Déportés Rue Léon Strady ➡️Rue du Moulin Rue des Déportés (Hôtel de Ville).

23h00 Feu d’artifice au Stade Edmond Romby Le ciel s’illuminera de mille feux pour un spectacle pyrotechnique incontournable.

Suivi du Bal public sur le Plateau J. Murez Prolongez la nuit en musique et venez danser dans une ambiance festive et conviviale.

– Mardi 14 Juillet 2026

11h00 Défilé de la Fête Nationale

Rassemblement fixé à 10h45 sur la place Bellevue.

Cérémonie solennelle au Monument aux Morts.

Arrivée à la salle des fêtes, conclue par un traditionnel lâcher de pigeons.

Événement gratuit et ouvert à tous, idéal en famille ou entre amis. .

Crespin 59154 Nord Hauts-de-France +33 3 27 45 61 61 contact@mairie-de-crespin.fr

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English :

The town of Crespin invites you to celebrate the 2026 National Holiday in style! An exceptional program awaits you, featuring traditions, carnival spirit, and nighttime magic to delight young and old alike.

On the program:

– Monday, July 13, 2026

7:30 p.m. Carnival Parade: Come admire the parade as it winds its way through the town’s streets.

Route: Departure from Place des Ateliers → Rue des Déports → Stop at Place Bellevue → Rue des Déports → Rue Léon Strady →Rue du Moulin, Rue des D%E9port%E9s (City Hall).

11:00 PM ? Fireworks at Edmond Romby Stadium: The sky will light up with a thousand sparks for a must-see fireworks display.

Followed by the public dance on the J. Murez Plateau: Keep the night going with music and come dance in a festive and friendly atmosphere.

– Tuesday, July 14, 2026

11:00 a.m. National Day Parade:

Gathering at 10:45 a.m. on Place Bellevue.

Solemn ceremony at the War Memorial.

The parade arrives at the community hall, concluding with a traditional release of doves.

This free event is open to everyone and is perfect for families or friends.

L’événement Festivités 14 juillet à Crespin Crespin a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Valenciennes