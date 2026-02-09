5ème édition de la Caval Run Couzeixoise Hippodrome de Texionnieras Couzeix

5ème édition de la Caval Run Couzeixoise

Hippodrome de Texionnieras 61 Rue de Gorceix Couzeix Haute-Vienne

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

2026-05-09

Le Couzeix Running Club organise la 5ème édition de la Caval Run. Plusieurs parcours, pour différents niveaux, seront proposés, dont une nouveauté; une course nature de 20km.

Buvette ouverte tout l’après-midi.

Pour clôturer l’évènement, l’association, en partenariat avec des commerçants locaux, organise une soirée festive sur le site de l’hippodrome animé par un concert gratuit.

Inscriptions et informations complémentaires auprès des organisateurs (en lien). .

