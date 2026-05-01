5ème édition des Artisanales au Château de Bougey Château de Bougey Bougey

Bougey

5ème édition des Artisanales au Château de Bougey

Château de Bougey 2 Rue des Fourches Bougey Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Marché de créateurs et artisans locaux.

Buvette et petite restauration sur place.

Animations diverses et concerts.

Entrée libre. .

Château de Bougey 2 Rue des Fourches Bougey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 69 65 10 jgdsm@jahoo.fr

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English : 5ème édition des Artisanales au Château de Bougey

L’événement 5ème édition des Artisanales au Château de Bougey Bougey a été mis à jour le 2026-05-05 par JUSSEY TOURISME