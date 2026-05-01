5ème édition des Artisanales au Château de Bougey Château de Bougey Bougey
5ème édition des Artisanales au Château de Bougey Château de Bougey Bougey dimanche 31 mai 2026.
Bougey
5ème édition des Artisanales au Château de Bougey
Château de Bougey 2 Rue des Fourches Bougey Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Marché de créateurs et artisans locaux.
Buvette et petite restauration sur place.
Animations diverses et concerts.
Entrée libre. .
Château de Bougey 2 Rue des Fourches Bougey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 69 65 10 jgdsm@jahoo.fr
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English : 5ème édition des Artisanales au Château de Bougey
L’événement 5ème édition des Artisanales au Château de Bougey Bougey a été mis à jour le 2026-05-05 par JUSSEY TOURISME