Benais

5ème édition Les Vingabondes Salon de vigneronnes

1 Vaumoreau Benais Indre-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-29 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

7 vigneronnes, 7 terroirs de France !

Venez les rencontrer, découvrir leurs vin, éveiller vos papilles et échanger avec elles.

3 jours non stop, pour vous accueillir, vous tous particuliers, ou professionnels du vin.

Sur place petite restauration

7 vigneronnes, 7 terroirs de France !

Venez les rencontrer, découvrir leurs vin, éveiller vos papilles et échanger avec elles.

3 jours non stop, pour vous accueillir, vous tous particuliers, ou professionnels du vin.

Sur place petite restauration 3 .

1 Vaumoreau Benais 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

7 winemakers, 7 French terroirs!

Come and meet them, discover their wines, tantalize your taste buds and chat with them.

3 non-stop days to welcome you, whether you’re an individual or a wine professional.

On-site catering

L’événement 5ème édition Les Vingabondes Salon de vigneronnes Benais a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE