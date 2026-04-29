5ÈME ÉDITION UN AIR DE LAVANDE Villasavary

Villasavary

5ÈME ÉDITION UN AIR DE LAVANDE

La Viguière Villasavary Aude

Tarif : – – 45 EUR

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Les journées du 20 et 21 juin 2026, rendez-vous dans l’Aude à Villasavary pour la cinquième édition d’Un Air de Lavande.

Les collines de Besplas vous accueille sur son domaine familial et vous invite à découvrir ou redécouvrir l’emblématique culture de la Lavande.

Ne cherchez plus ! Les champs de lavande à perte de vue se trouvent ici !

Balades au milieu des champs en fleurs, pique-nique au pied des lavandes, sieste sur un transat, cueillette ou ateliers de fabrication de savons, halte à la chapelle de Saint Martin, randonnée à pied ou en VTT, les Collines de Besplas n’auront plus de secret pour vous !

Au programme

– Partez à la découverte de la culture de la Lavande

Empruntez notre sentier découverte de la Lavande au milieu de nos champs en fleurs, et découvrez cette culture emblématique et ses multiples utilisations. Un jeu familial est proposé tout au long de la visite. Vous pourrez également assister à une démonstration de distillation.

– Participez à nos ateliers Do It Yourself

Envie de sain, de naturel, de DIY ? Venez fabriquer vous-même votre savon naturel à la Lavande, votre fuseau de Lavande, votre sachet de fleurs séchées, votre bougie aromatique à la Lavande ou encore réaliser une peinture en extérieur !

– Appréciez un pique-nique au bord des champs de Lavande

Pour que cette journée soit signe de calme, de repos mais aussi de simplicité et d’authenticité, Les collines de Besplas vous accueille dans un espace dédié, ouvert à la nature et préservé du bruit ! Quoi de mieux qu’un pique-nique au bord des champs de Lavande ?

– Ressourcez-vous en pleine nature

Les activités de pleine nature ont trouvé leur terre d’élection sur les collines de Besplas balade nature, balade en calèche, balade contée ou balade familiale … Profitez des charmes d’un paysage naturel dominant d’un côté la montagne noire et de l’autre les Pyrénées. Le relief, doux et mouvementé, recèle de nombreux trésors !

– Découvrez un lieu chargé d’histoire et de patrimoine

Le site de Besplas et la chapelle Saint Martin de la Salle (dite de Besplas) sont un berceau historique du Lauragais que vous apprendrez à découvrir. Une halte à la chapelle de Besplas s’impose, un concert de musique… laissez-vous suprendre, quelques surprises vous attendent !

Tarifs entrée 15,00€/Adulte, 10,00€/Junior (de 5 a 16 ans), 45,00€/Famille de 4 personnes (2 Adultes et 2 Juniors).

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La Viguière Villasavary 11150 Aude Occitanie +33 6 51 38 53 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On June 20 and 21, 2026, Villasavary in the Aude region of France hosts the fifth edition of Un Air de Lavande.

Les collines de Besplas welcomes you to its family estate and invites you to discover or rediscover the emblematic cultivation of Lavender.

Look no further! Lavender fields as far as the eye can see are right here!

Stroll among the fields in bloom, picnic at the foot of the lavender fields, nap on a deckchair, pick your own lavender or take part in a soap-making workshop, stop off at the chapel of Saint Martin, hike or mountain bike, the Collines de Besplas will hold no more secrets for you!

On the program:

– Discover the cultivation of Lavender

Follow our Lavender Discovery Trail through our fields in bloom, and discover this emblematic crop and its many uses. A family game is available throughout the visit. You can also watch a distillation demonstration.

– Take part in our Do It Yourself workshops

Fancy something healthy, natural and DIY? Come and make your own natural Lavender soap, Lavender spindle, sachet of dried flowers, Lavender aromatic candle or outdoor painting!

– Enjoy a picnic by the Lavender fields

Les collines de Besplas welcomes you in a dedicated space, open to nature and protected from noise, so that this day is a sign of calm and rest, but also of simplicity and authenticity! What could be better than a picnic by the lavender fields?

– Recharge your batteries in the heart of nature

The Besplas hills are the perfect setting for nature activities: nature walks, horse-drawn carriage rides, storytelling or family outings? Enjoy the charms of a natural landscape overlooking the Montagne Noire on one side and the Pyrenees on the other. The gentle, rugged terrain is a treasure trove!

– Discover a place steeped in history and heritage

The Besplas site and the chapel of Saint Martin de la Salle (known as the Besplas chapel) are a historic cradle of the Lauragais region that you’ll learn all about. A stop at the Besplas chapel is a must, as well as a music concert? let yourself be surprised, there are plenty of surprises in store!

Admission: 15,00?/Adult, 10,00?/Junior (5 to 16 years), 45,00?/Family of 4 (2 Adults and 2 Juniors).

L’événement 5ÈME ÉDITION UN AIR DE LAVANDE Villasavary a été mis à jour le 2026-04-29 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Collines Cathares Tourisme