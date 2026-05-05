UN AIR DE LAVANDE, Villasavary, Villasavary

UN AIR DE LAVANDE 20 et 21 juin Villasavary Aude

Entrée 15€ – 10€ pour les enfants de 4 à 12 ans. gratuit pour les moins de 4 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Envie d’une escapade familiale ou entre amis dans un cadre naturel et préservé ? Les journées du 20 et 21 juin 2026, rendez-vous dans l’Aude à Villasavary pour Un Air de Lavande.

Balades au milieu des champs en fleurs, pique-nique au pied des lavandes, sieste sur un transat, cueillette ou ateliers de fabrication de savons, halte à la chapelle de Saint Martin, randonnée à pied ou en VTT, les Collines de Besplas n’auront plus de secret pour vous !

Votre billet d’entrée sur une journée inclut l’accès à l’ensemble du site :

accès libre à toutes les visites

participation à tous les ateliers au choix en continu

accès aux circuits de randonnées

entrée libre pour les concerts de musique

accès à l’aire de jeux pour les enfants et à l’espace détente

Villasavary 3450 La Viguière Villasavary Villasavary 11150 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.unairdelavande.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 51 38 53 47 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lescollinesdebesplas.fr »}]

Les collines de Besplas vous accueille sur son domaine familial et vous invite à découvrir ou redécouvrir l’emblématique culture de la Lavande. terroir famille

Les collines de Besplas