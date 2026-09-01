5ème Festival Au tour des mots etc. Sotteville-sur-Mer
vendredi 11 septembre 2026 · Sotteville-sur-Mer
Informations pratiques
Sotteville-sur-Mer
5ème Festival Au tour des mots etc.
Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
Festival Au tour des mots etc… dans les communes de Veules les Roses, Sotteville sur mer, Blosseville, la Chapelle sur Dun, du 11 au 13 septembre 2026.
Poésie, théâtre, balades, lectures, cinéma, contes, musique, repas partagé, apéro poésie…
Participation libre au chapeau pour les frais d’artistes!
Programme des animations à Sotteville sur mer
Vendredi 11 septembre
21h Les mots en scène Un genre d’Alceste La grange Durée 1h 15
Samedi 12 septembre
10h15 Les mots en balade jours de fête Avec Hélène Canu RV à la bibliothèque Durée 1 h
21h Les mots en scène Un genre d’Alceste La grange Durée 1h 15
Dimanche 13 septembre
10h Les mots courts font leur cinéma
Cracheurs de Luis Letailleur
Court métrage soutenu par la Région Normandie (avec le CNC et Normandie Images) Suivi d’un débat Avec Ciné Caux La Grange Durée 1 h .
Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie asso-au-tour-des-mots-etc@orange.fr
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English : 5ème Festival Au tour des mots etc.
L’événement 5ème Festival Au tour des mots etc. Sotteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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