Informations pratiques

Sotteville-sur-Mer

5ème Festival Au tour des mots etc.

Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Festival Au tour des mots etc… dans les communes de Veules les Roses, Sotteville sur mer, Blosseville, la Chapelle sur Dun, du 11 au 13 septembre 2026.

Poésie, théâtre, balades, lectures, cinéma, contes, musique, repas partagé, apéro poésie…

Participation libre au chapeau pour les frais d’artistes!

Programme des animations à Sotteville sur mer

Vendredi 11 septembre

21h Les mots en scène Un genre d’Alceste La grange Durée 1h 15

Samedi 12 septembre

10h15 Les mots en balade jours de fête Avec Hélène Canu RV à la bibliothèque Durée 1 h

21h Les mots en scène Un genre d’Alceste La grange Durée 1h 15

Dimanche 13 septembre

10h Les mots courts font leur cinéma

Cracheurs de Luis Letailleur

Court métrage soutenu par la Région Normandie (avec le CNC et Normandie Images) Suivi d’un débat Avec Ciné Caux La Grange Durée 1 h .

Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie asso-au-tour-des-mots-etc@orange.fr

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English : 5ème Festival Au tour des mots etc.

L’événement 5ème Festival Au tour des mots etc. Sotteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre