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AGENDA · Sotteville-sur-Mer

Marché traditionnel Sotteville-sur-Mer

mardi 6 octobre 2026 · Sotteville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Adresse
Centre village
Ville
76740 Sotteville-sur-Mer
Département
Seine-Maritime
Tarif

Sotteville-sur-Mer

Marché traditionnel

Centre village Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06
fin : 2026-10-06

Date(s) :
2026-10-06

Faites le plein de saveurs au petit marché de la place de Sotteville !
L’essentiel de votre panier vous y attend chaque mardi matin en accès libre.   .

Centre village Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 62 28 

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English : Marché traditionnel

L’événement Marché traditionnel Sotteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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