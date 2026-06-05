Saint-Julien-Beychevelle

5ème festival des vendanges de Ducru Beaucaillou

Château Ducru-Beaucaillou Saint-Julien-Beychevelle Gironde

Tarif : 90 – 90 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Une journée d’exception au cœur de l’appellation Saint-Julien. Le dimanche 18 octobre 2026, venez vivre une expérience unique au Château Ducru-Beaucaillou. Une journée placée sous le signe du partage, de la convivialité et de l’art de vivre médocain.

Le programme s’annonce riche et immersif. Tout au long de la journée, profitez de nombreuses animations, de démonstrations, de rencontres avec des passionnés, ainsi que de notre foire aux vins, devenue un rendez-vous incontournable du festival.

Une journée de découvertes, de passion et d’émotions à vivre dans l’univers raffiné de Ducru-Beaucaillou. .

Château Ducru-Beaucaillou Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 16 73 ducru-beaucaillou@ducru-beaucaillou.com

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English : 5ème festival des vendanges de Ducru Beaucaillou

L’événement 5ème festival des vendanges de Ducru Beaucaillou Saint-Julien-Beychevelle a été mis à jour le 2026-06-18 par Gironde Tourisme