Beychevelle en fête Saint-Julien-Beychevelle
vendredi 21 août 2026 · Saint-Julien-Beychevelle
Informations pratiques
Saint-Julien-Beychevelle
Beychevelle en fête
Saint-Julien-Beychevelle Gironde
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Beychevelle est en fête ! Durant 3 jours, de nombreuses animations vous seront proposées
– vendredi marché gourmand à 19h et loto à 21h (salle des fêtes)
– samedi 10h course pédestre ronde de Beychevelle 10 km (inscription en ligne) ; à partir de 15h, jeux des enfants (sur inscription pour les enfants de la commune et des écoles) ; à partir 19h30 au château Beychevelle, restauration et buvette, concert Dream in Song à 21h30 et spectacle pyromusical lmagine à 22h30.
– dimanche 11h30 apéro-musical avec David Sax (salle des fêtes) ; Challenge inter-château de tir à la corde et rouleur de barrique à 15h30 (rue de la Loi), suivi de la remise des prix à la salle des fêtes de Beychevelle ; guinguette à partir de 20h (salle des fêtes).
Certaines activités nécessitent une réservation. .
Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 89 03 56 comite.beychevelle@laposte.net
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English : Beychevelle en fête
L’événement Beychevelle en fête Saint-Julien-Beychevelle a été mis à jour le 2026-08-02 par OT Médoc-Vignoble