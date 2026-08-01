Informations pratiques

Saint-Julien-Beychevelle

Beychevelle en fête

Saint-Julien-Beychevelle Gironde

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Beychevelle est en fête ! Durant 3 jours, de nombreuses animations vous seront proposées

– vendredi marché gourmand à 19h et loto à 21h (salle des fêtes)

– samedi 10h course pédestre ronde de Beychevelle 10 km (inscription en ligne) ; à partir de 15h, jeux des enfants (sur inscription pour les enfants de la commune et des écoles) ; à partir 19h30 au château Beychevelle, restauration et buvette, concert Dream in Song à 21h30 et spectacle pyromusical lmagine à 22h30.

– dimanche 11h30 apéro-musical avec David Sax (salle des fêtes) ; Challenge inter-château de tir à la corde et rouleur de barrique à 15h30 (rue de la Loi), suivi de la remise des prix à la salle des fêtes de Beychevelle ; guinguette à partir de 20h (salle des fêtes).

Certaines activités nécessitent une réservation. .

Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 89 03 56 comite.beychevelle@laposte.net

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English : Beychevelle en fête

L’événement Beychevelle en fête Saint-Julien-Beychevelle a été mis à jour le 2026-08-02 par OT Médoc-Vignoble