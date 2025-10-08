5ème Fête du Lait Blois-sur-Seille
5ème Fête du Lait Blois-sur-Seille samedi 25 juillet 2026.
5ème Fête du Lait
Place de la mairie Blois-sur-Seille Jura
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
2026-07-25
Marché gourmand de producteurs, fabrication de comté à l’ancienne, jeux pour enfant, tombola, déambulations,
démonstrations du téléphérique à lait (dont une en nocturne), snack, buvette, diner champêtre sur réservation uniquement, concerts, animations… .
Place de la mairie Blois-sur-Seille 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 27 82 mairie.bloissurseille@wanadoo.fr
