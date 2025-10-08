5ème Fête du Lait Blois-sur-Seille

5ème Fête du Lait

Place de la mairie Blois-sur-Seille Jura

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

2026-07-25

Marché gourmand de producteurs, fabrication de comté à l’ancienne, jeux pour enfant, tombola, déambulations,

démonstrations du téléphérique à lait (dont une en nocturne), snack, buvette, diner champêtre sur réservation uniquement, concerts, animations… .

Place de la mairie Blois-sur-Seille 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 27 82 mairie.bloissurseille@wanadoo.fr

