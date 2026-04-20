Fayes Blois-sur-Seille
Fayes Blois-sur-Seille jeudi 31 décembre 2026.
Blois-sur-Seille
Fayes
Chaumois-Boivin Blois-sur-Seille Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31 18:00:00
fin : 2026-12-31 20:00:00
Date(s) :
2026-12-31
Fête traditionnelle.
Embrasement, tournées des fayes (tison de bois)
vin chaud et saucisses cuites au marc du Jura
Spectacle gratuit, enfants à partir de 7 ans .
Chaumois-Boivin Blois-sur-Seille 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 27 82 mairie.bloissurseille@wanadoo.fr
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English : Fayes
L’événement Fayes Blois-sur-Seille a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme JurAbsolu
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