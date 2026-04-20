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Fayes Blois-sur-Seille

Fayes Blois-sur-Seille jeudi 31 décembre 2026.

Adresse : Chaumois-Boivin

Ville : 39210 Blois-sur-Seille

Département : Jura

Début : jeudi 31 décembre 2026

Fin : jeudi 31 décembre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Blois-sur-Seille

Fayes

Chaumois-Boivin Blois-sur-Seille Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31 18:00:00
fin : 2026-12-31 20:00:00

Date(s) :
2026-12-31

Fête traditionnelle.
Embrasement, tournées des fayes (tison de bois)
vin chaud et saucisses cuites au marc du Jura
Spectacle gratuit, enfants à partir de 7 ans   .

Chaumois-Boivin Blois-sur-Seille 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 27 82  mairie.bloissurseille@wanadoo.fr

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English : Fayes

L’événement Fayes Blois-sur-Seille a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme JurAbsolu

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