Blois-sur-Seille

Fayes

Chaumois-Boivin Blois-sur-Seille Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-31 18:00:00

fin : 2026-12-31 20:00:00

Date(s) :

2026-12-31

Fête traditionnelle.

Embrasement, tournées des fayes (tison de bois)

vin chaud et saucisses cuites au marc du Jura

Spectacle gratuit, enfants à partir de 7 ans .

Chaumois-Boivin Blois-sur-Seille 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 27 82 mairie.bloissurseille@wanadoo.fr

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English : Fayes

L’événement Fayes Blois-sur-Seille a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme JurAbsolu