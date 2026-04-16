Eu

5ème Grande Braderie Brocante

Centre-ville Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Particuliers et commerçants seront réunis dans l’hyper centre de la ville pour la 5ème braderie brocante.

Restauration Buvette, Extérieur, Parking .

Centre-ville Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 52 43 23 33 commerceseudois@gmail.com

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English : 5ème Grande Braderie Brocante

L’événement 5ème Grande Braderie Brocante Eu a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers