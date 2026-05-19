Brocante Stade Henri Franchet Eu
Brocante Stade Henri Franchet Eu dimanche 5 juillet 2026.
Eu
Brocante
Stade Henri Franchet Chemin de Halage Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Organisé par le Rugby Club de la Bresle.
Structure gonflable Jeux pour enfants et bien plus encore !
Restauration et buvette sur place.
Ouverture exposants 6h30. .
Stade Henri Franchet Chemin de Halage Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 77 54 39 12
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English : Brocante
L’événement Brocante Eu a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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