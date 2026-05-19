Brocante Stade Henri Franchet Eu

Eu

Brocante

Stade Henri Franchet Chemin de Halage Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Organisé par le Rugby Club de la Bresle.

Structure gonflable Jeux pour enfants et bien plus encore !

Restauration et buvette sur place.

Ouverture exposants 6h30. .

Stade Henri Franchet Chemin de Halage Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 77 54 39 12

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English : Brocante

L’événement Brocante Eu a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers