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Brocante Stade Henri Franchet Eu

Brocante Stade Henri Franchet Eu dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Stade Henri Franchet

Adresse : Chemin de Halage

Ville : 76260 Eu

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Eu

Brocante

Stade Henri Franchet Chemin de Halage Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Organisé par le Rugby Club de la Bresle.
Structure gonflable Jeux pour enfants et bien plus encore !
Restauration et buvette sur place.
Ouverture exposants 6h30.   .

Stade Henri Franchet Chemin de Halage Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 77 54 39 12 

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English : Brocante

L’événement Brocante Eu a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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