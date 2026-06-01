O2S fête la musique O2S Sport, Santé, Bien-être Eu

Eu

O2S fête la musique

O2S Sport, Santé, Bien-être 49 route de Mancheville Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Retour vers les années 80 !

Déguisez-vous en total look 80’s !

Moments de convivialité tout au long de la journée. .

O2S Sport, Santé, Bien-être 49 route de Mancheville Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 53 60 o2s@villes-soeurs.fr

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English : O2S fête la musique

L’événement O2S fête la musique Eu a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers