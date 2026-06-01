Bar à vinyles La Halle du Collège Eu

Eu

Bar à vinyles

La Halle du Collège 9 Rue du Collège Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le bar à vinyles 100% 45 tours.

Bienvenue dans un lieu où la musique se vit vraiment.

Ici, pas de playlist digitale… uniquement des 45 tours, le vrai son, le vrai geste.

Une ambiance oldschool, chaleureuse et conviviale, où chaque disque raconte une histoire.

– Vous choisissez votre titre

– On le pose sur la platine

– Et tout le monde profite

Des années 70 aux 90, entre disco, tubes incontournables et pépites oubliées, il y en a pour tous les goûts.

Les jeunes découvrent, les autres se souviennent… et tout le monde partage le même moment.

Le Bar à Vinyles, c’est simple de la musique, du vrai… et des émotions

Gratuit. .

La Halle du Collège 9 Rue du Collège Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 37

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English : Bar à vinyles

L’événement Bar à vinyles Eu a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers