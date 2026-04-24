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Brocante semi-nocturne Eu

Brocante semi-nocturne Eu samedi 27 juin 2026.

Adresse : Place du Champs de Mars

Ville : 76260 Eu

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Eu

Brocante semi-nocturne

Place du Champs de Mars Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 23:30:00

Date(s) :
2026-06-27

Organisé par le Comité des Fêtes du Champs de Mars.   .

Place du Champs de Mars Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 22 87 81 14 

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English : Brocante semi-nocturne

L’événement Brocante semi-nocturne Eu a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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