5ème Lundi d’Arromanches Hits Up Reprises Rock Place du 6 juin Arromanches-les-Bains

Arromanches-les-Bains

5ème Lundi d’Arromanches Hits Up Reprises Rock

Place du 6 juin Esplanade du Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 21:00:00

fin : 2026-08-10 22:30:00

Date(s) :

2026-08-10

Arromanches Loisirs Culture accueille Hits Up, groupe de cover live mêlant des tubes énergiques pop, disco et rock d’hier et d’aujourd’hui !

Habitués des scènes et capables de mettre le feu là où ils jouent, ils reprennent des tubes intergénérationnels, anciens ou plus actuels.

Concert Hits Up. Groupe de covers live mêlant des tubes énergiques pop, disco et rock d’hier et d’aujourd’hui ! Ils sont 4 chanteuse énergique, charismatique et multiforme, guitar hero doué, bassiste discret mais terriblement présent et batteur au sourire toujours scotché aux lèvres…Habitués des scènes et capables de mettre le feu là où ils jouent, ils reprennent des tubes intergénérationnels, anciens ou plus actuels, allant de la pop au rock en passant par du disco ! .

Place du 6 juin Esplanade du Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr

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English : 5ème Lundi d’Arromanches Hits Up Reprises Rock

Arromanches Loisirs Culture welcomes Hits Up, a live cover band mixing energetic pop, disco and rock hits from yesterday and today!

Used to performing live on stage, they’re capable of setting the stage on fire wherever they play, covering hits from all generations, old and new.

L’événement 5ème Lundi d’Arromanches Hits Up Reprises Rock Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayeux Intercom