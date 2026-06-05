Missègre

5ÈME MARCHÉ DES ARTISANS ET PRODUCTEURS LOCAUX

Missègre Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Venez déambuler sur la place du village, découvrez les productions et réalisations des exposants réunis autour de la fontaine, tout en profitant de la petite restauration (pizzas, tapas…) et de la Guinguette, au son du swing du trio Jolis Mômes !

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Missègre 11580 Aude Occitanie +33 6 32 85 56 14

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English :

Come and stroll around the village square, discover the products and creations of the exhibitors gathered around the fountain, while enjoying the snack bar (pizzas, tapas…) and the Guinguette, to the swinging sounds of the Jolis Mômes trio!

L’événement 5ÈME MARCHÉ DES ARTISANS ET PRODUCTEURS LOCAUX Missègre a été mis à jour le 2026-06-03 par