5ème Randonnées du Muguet Recharinges Araules
5ème Randonnées du Muguet Recharinges Araules vendredi 1 mai 2026.
5ème Randonnées du Muguet
Recharinges Départs de l’école publique Araules Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 13:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Nouveaux circuits ! 7 km conseillé à partir de 7 ans 15 km 21 km. Ravitaillement Vente de Muguet. Et à l’arrivée, 1 crêpe + 1 sirop offerts !
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Recharinges Départs de l’école publique Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 00 11 12 ape.recharinges@gmail.com
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English :
New circuits! 7 km: recommended for children aged 7 and over 15 km 21 km. Refreshments Lily of the valley for sale. And at the finish, 1 pancake + 1 syrup free!
L’événement 5ème Randonnées du Muguet Araules a été mis à jour le 2026-03-11 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire