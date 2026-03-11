5ème Randonnées du Muguet Recharinges Araules

5ème Randonnées du Muguet

Recharinges Départs de l’école publique Araules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 13:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Nouveaux circuits ! 7 km conseillé à partir de 7 ans 15 km 21 km. Ravitaillement Vente de Muguet. Et à l’arrivée, 1 crêpe + 1 sirop offerts !

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Recharinges Départs de l’école publique Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 00 11 12 ape.recharinges@gmail.com

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English :

New circuits! 7 km: recommended for children aged 7 and over 15 km 21 km. Refreshments Lily of the valley for sale. And at the finish, 1 pancake + 1 syrup free!

L’événement 5ème Randonnées du Muguet Araules a été mis à jour le 2026-03-11 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire