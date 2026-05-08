Beauville

5ème saison d’expositions d’art à Art*Ika Galerie

71 Rue Messager Beauville Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-10 12:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Le Printemps d’Artika 2026 mettra en expo des peintures de Glef ROCH, Attika BELLARA et Carl SCHOLFIELD et les sculptures de Peter HIBBARD pendant un long weekend. La Galerie sera ouverte de 10h-12 et 14h-18h le Vendredi 8, Samedi 9 et Dimanche 10 Mai. Vernissage le Vendredi 8 Mai à 18h.

Le Printemps d’Artika 2026 mettra en expo des peintures contemporaines de Glef ROCH, Attika BELLARA et Carl SCHOLFIELD et les sculptures de Peter HIBBARD pendant un long weekend. La Galerie sera ouverte de 10h-12 et 14h-18h le Vendredi 8, Samedi 9 et Dimanche 10 Mai. Vernissage le Vendredi 8 Mai à 18h. .

71 Rue Messager Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 33 81 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 5ème saison d’expositions d’art à Art*Ika Galerie

Artika Spring 2026 will feature paintings by Glef ROCH, Attika BELLARA and Carl SCHOLFIELD and sculptures by Peter HIBBARD over a long weekend. The Gallery will be open from 10am-12pm and 2-6pm on Friday May 8, Saturday May 9 and Sunday May 10. Vernissage on Friday May 8 at 6pm.

L’événement 5ème saison d’expositions d’art à Art*Ika Galerie Beauville a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Destination Agen