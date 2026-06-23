5th Rockabilly Fest BORDERES-SUR-L’ECHEZ Bordères-sur-l’Échez
5th Rockabilly Fest BORDERES-SUR-L’ECHEZ Bordères-sur-l’Échez vendredi 17 juillet 2026.
Bordères-sur-l’Échez
5th Rockabilly Fest
BORDERES-SUR-L’ECHEZ 9 Route de Bordeaux Bordères-sur-l’Échez Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-17
Le Rockabilly Fest du Showroom Gallery revient pour sa 5ᵉ édition !
AU PROGRAMME
Vendredi 17 Juillet
– 17:30 Initiation danse Rock avec Muriel’s Dance
– 19:30 The Fuzzy Dice
– 21:45 The Hoodoo Tones
– 23:30 The Ringtones
Samedi 18 Juillet
– 19:00 Old John’s Radio
– 21:00 Concours Miss Pin-Up & Mister Rockab’ avec Pin Oup’s
– 21:30 Charlie Gin & the Tonics
– 23:30 Spunyboys
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BORDERES-SUR-L’ECHEZ 9 Route de Bordeaux Bordères-sur-l’Échez 65320 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
The Showroom Gallery’s Rockabilly Fest is back for its 5? %E9th edition!
ON THE PROGRAM:
Friday, July 17
– 5:30 p.m.: Rock dance workshop with Muriel’s Dance
– 7:30 p.m.: The Fuzzy Dice
– 9:45 p.m.: The Hoodoo Tones
– 11:30 p.m.: The Ringtones
Saturday, July 18
– 7:00 PM: Old John’s Radio
– 9:00 PM: Miss Pin-Up & Mister Rockab’ Contest with Pin Oup’s
– 9:30 PM: Charlie Gin & the Tonics
– 11:30 PM: Spunyboys
L’événement 5th Rockabilly Fest Bordères-sur-l’Échez a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de Tarbes|CDT65