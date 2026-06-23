5th Rockabilly Fest BORDERES-SUR-L’ECHEZ Bordères-sur-l’Échez

Bordères-sur-l’Échez

5th Rockabilly Fest

BORDERES-SUR-L’ECHEZ 9 Route de Bordeaux Bordères-sur-l’Échez Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-17

Le Rockabilly Fest du Showroom Gallery revient pour sa 5ᵉ édition !

AU PROGRAMME

Vendredi 17 Juillet

– 17:30 Initiation danse Rock avec Muriel’s Dance

– 19:30 The Fuzzy Dice

– 21:45 The Hoodoo Tones

– 23:30 The Ringtones

Samedi 18 Juillet

– 19:00 Old John’s Radio

– 21:00 Concours Miss Pin-Up & Mister Rockab’ avec Pin Oup’s

– 21:30 Charlie Gin & the Tonics

– 23:30 Spunyboys

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BORDERES-SUR-L’ECHEZ 9 Route de Bordeaux Bordères-sur-l’Échez 65320 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

The Showroom Gallery’s Rockabilly Fest is back for its 5? %E9th edition!

ON THE PROGRAM:

Friday, July 17

– 5:30 p.m.: Rock dance workshop with Muriel’s Dance

– 7:30 p.m.: The Fuzzy Dice

– 9:45 p.m.: The Hoodoo Tones

– 11:30 p.m.: The Ringtones

Saturday, July 18

– 7:00 PM: Old John’s Radio

– 9:00 PM: Miss Pin-Up & Mister Rockab’ Contest with Pin Oup’s

– 9:30 PM: Charlie Gin & the Tonics

– 11:30 PM: Spunyboys

L’événement 5th Rockabilly Fest Bordères-sur-l’Échez a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de Tarbes|CDT65