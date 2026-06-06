Parsac-Rimondeix

6 heures d’endurance solex et mobs

Bourg de Parsac Parsac-Rimondeix Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 12:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Course d’endurance dédiée aux solexs et mobilettes!

Départ de la course à 12heures, arrivée prévue à 18 heures. .

Bourg de Parsac Parsac-Rimondeix 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine solexteamparsac@orange.fr

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English :

L’événement 6 heures d’endurance solex et mobs Parsac-Rimondeix a été mis à jour le 2026-06-16 par Creuse Confluence Tourisme