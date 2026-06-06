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6 heures d’endurance solex et mobs Parsac-Rimondeix

6 heures d’endurance solex et mobs Parsac-Rimondeix

6 heures d’endurance solex et mobs Parsac-Rimondeix samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Bourg de Parsac

Ville : 23140 Parsac-Rimondeix

Département : Creuse

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Parsac-Rimondeix

6 heures d’endurance solex et mobs

Bourg de Parsac Parsac-Rimondeix Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 12:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Course d’endurance dédiée aux solexs et mobilettes!

Départ de la course à 12heures, arrivée prévue à 18 heures.   .

Bourg de Parsac Parsac-Rimondeix 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine   solexteamparsac@orange.fr

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English :

L’événement 6 heures d’endurance solex et mobs Parsac-Rimondeix a été mis à jour le 2026-06-16 par Creuse Confluence Tourisme