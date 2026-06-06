6 heures d’endurance solex et mobs Parsac-Rimondeix
6 heures d’endurance solex et mobs Parsac-Rimondeix samedi 25 juillet 2026.
Parsac-Rimondeix
6 heures d’endurance solex et mobs
Bourg de Parsac Parsac-Rimondeix Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 12:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Course d’endurance dédiée aux solexs et mobilettes!
Départ de la course à 12heures, arrivée prévue à 18 heures. .
Bourg de Parsac Parsac-Rimondeix 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine solexteamparsac@orange.fr
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English :
L’événement 6 heures d’endurance solex et mobs Parsac-Rimondeix a été mis à jour le 2026-06-16 par Creuse Confluence Tourisme