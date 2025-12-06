6° Nîmes- Salle Polyvalente de Peyrouse – Espace Louis Picard Marguerittes Dimanche 8 février 2026, 10h00 Entrée gratuite

Au menu, , , , , accessoires et produits dérivés, présentés par de nombreux exposants, dans une ambiance familiale.

08 février 2026, – ̀ – 6° !

Profitez de ce dimanche pour venir flâner dans les allées bien achalandées de la 6° Convention du disque de Marguerittes.

Situé à deux pas de la sortie d’Autoroute Nîmes-Est/Courbessac, à 15 minutes de centre-ville de Nîmes, l’ accueille les passionnés de culture musicale sous toutes ses formes, au son feutré des classiques distillés par un DJ.

Rock, pop, punk, metal, soul, funk, hip hop, world, jazz, electro… tous les courants musicaux seront représentés.

assureront l’ambiance sonore en toute quiétude.

Sur place, vous pourrez profiter d’une petite restauration et vous délecter des délicieuses ̀ de la ́ .

️ Parking gratuit sur place.

À 15 min. du centre-ville de Nîmes et 5 min. de la sortie d’autoroute Nîmes-Courbessac.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

En partenariat avec RTL2 Méditerranée.

Depuis la sortie d’autoroute Nîmes-Est (A9 – Sortie 24) , prenez la ̀ .

Au rond-point suivant, suivez la direction Marguerittes, puis ̀ – .

Au rond-point d’Intermarché, prenez la 3 ̀ .

Tournez à gauche sur , puis à droite sur et continuez jusqu’au petit rond-point.

Prenez la 2ème sortie direction .

Vous êtes arrivé !

Le 4 dessert Marguerittes depuis le centre-ville de Nîmes.

Arrêt » ̀ »

Infos Tango : [https://www.tangobus.fr](https://www.tangobus.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-08T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-08T18:00:00.000+01:00

conventions@kickingmusic.fr

Salle Polyvalente de Peyrouse – Espace Louis Picard Marguerittes Marguerittes 30320 Gard