Mesnil-Saint-Père

60 ans du lac d’Orient

Aux bords du Lac d’Orient Mesnil-Saint-Père Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Cette journée mettra à l’honneur l’un des sites naturels emblématiques du territoire, au cœur du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient.



>> Au programme



Tout au long de la journée, profitez d’un large choix d’animations



> Initiations et démonstrations d’activités sportives et de pleine nature

> Sensibilisation à l’eau et à la sécurité

> Valorisation du patrimoine et de l’environnement

> Marché de producteurs locaux

> Food trucks

> Concert

> Feu d’artifice



Et de nombreuses autres animations viendront rythmer cette journée anniversaire !



>> Partenaires

Événement organisé avec le soutien du CDOS de l’Aube, de EPTB Seine Grands Lacs, ainsi que des communes de Mesnil-Saint-Père, Lusigny-sur-Barse et Géraudot.



Une grande journée festive pour célébrer ensemble les 60 ans d’un site naturel emblématique du territoire ! .

Aux bords du Lac d’Orient Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est

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English :

L’événement 60 ans du lac d’Orient Mesnil-Saint-Père a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne