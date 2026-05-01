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60 ans du lac d’Orient Mesnil-Saint-Père

60 ans du lac d’Orient Mesnil-Saint-Père

60 ans du lac d’Orient Mesnil-Saint-Père samedi 23 mai 2026.

Adresse : Aux bords du Lac d'Orient

Ville : 10140 Mesnil-Saint-Père

Département : Aube

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Mesnil-Saint-Père

60 ans du lac d’Orient

Aux bords du Lac d’Orient Mesnil-Saint-Père Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Cette journée mettra à l’honneur l’un des sites naturels emblématiques du territoire, au cœur du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient.

>> Au programme

Tout au long de la journée, profitez d’un large choix d’animations

> Initiations et démonstrations d’activités sportives et de pleine nature
> Sensibilisation à l’eau et à la sécurité
> Valorisation du patrimoine et de l’environnement
> Marché de producteurs locaux
> Food trucks
> Concert
> Feu d’artifice

Et de nombreuses autres animations viendront rythmer cette journée anniversaire !

>> Partenaires
Événement organisé avec le soutien du CDOS de l’Aube, de EPTB Seine Grands Lacs, ainsi que des communes de Mesnil-Saint-Père, Lusigny-sur-Barse et Géraudot.

Une grande journée festive pour célébrer ensemble les 60 ans d’un site naturel emblématique du territoire !   .

Aux bords du Lac d’Orient Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est  

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English :

L’événement 60 ans du lac d’Orient Mesnil-Saint-Père a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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