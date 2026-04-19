Mesnil-Saint-Père

Orien’T Sport Santé 7ème édition

Lac d’Orient Mesnil-Saint-Père Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Rendez-vous les 27 & 28 juin 2026 au Lac d’Orient pour un week-end unique, festif et 100 % sport-santé !



Au programme



> Activités en plein air marche nordique, vélo, run & fit, plogging

> Activités nautiques paddle, kayak, longe-côte

> Séances zen et bien-être

> Soirée conviviale et barbecue le samedi



Choisissez votre formule 1 jour ou 2 jours (possibilité d’hébergement sur place)

Infos et réservations sur epgv-grandest.fr/orient-sport-sante/



Un week-end pour bouger, respirer, partager… et se faire du bien ! .

Lac d’Orient Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est +33 3 83 18 87 27 grandest@comite-epgv.fr

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English :

L’événement Orien’T Sport Santé 7ème édition Mesnil-Saint-Père a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne