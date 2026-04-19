Orien’T Sport Santé 7ème édition Mesnil-Saint-Père
Orien’T Sport Santé 7ème édition Mesnil-Saint-Père samedi 27 juin 2026.
Mesnil-Saint-Père
Orien’T Sport Santé 7ème édition
Lac d’Orient Mesnil-Saint-Père Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Rendez-vous les 27 & 28 juin 2026 au Lac d’Orient pour un week-end unique, festif et 100 % sport-santé !
Au programme
> Activités en plein air marche nordique, vélo, run & fit, plogging
> Activités nautiques paddle, kayak, longe-côte
> Séances zen et bien-être
> Soirée conviviale et barbecue le samedi
Choisissez votre formule 1 jour ou 2 jours (possibilité d’hébergement sur place)
Infos et réservations sur epgv-grandest.fr/orient-sport-sante/
Un week-end pour bouger, respirer, partager… et se faire du bien ! .
Lac d’Orient Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est +33 3 83 18 87 27 grandest@comite-epgv.fr
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English :
L’événement Orien’T Sport Santé 7ème édition Mesnil-Saint-Père a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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