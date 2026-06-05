Mesnil-Saint-Père

Visite nature Balade champenoise

RDV à la Maison du Lac Mesnil-Saint-Père Aube

Tarif : 5 – 5 – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 17:30:00

fin : 2026-07-29 19:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-12

Cette balade de 4 km permet de découvrir l’histoire du Lac d’Orient et de retrouver un rythme naturel en mettant tous vos sens en éveil toucher les feuilles, écouter les chants des oiseaux, humer le parfum des fleurs et contempler le petit patrimoine bâti.



Cette sortie, idéale à tout âge, est l’occasion de partir à la découverte de la nature dans l’écrin apaisant du lac d’Orient. .

RDV à la Maison du Lac Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70

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English :

L’événement Visite nature Balade champenoise Mesnil-Saint-Père a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne