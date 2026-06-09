Qui se cache entre haie et prairie ? Mesnil-Saint-Père mardi 21 juillet 2026.

Mesnil-Saint-Père

Qui se cache entre haie et prairie ?

Centre Yvonne Martinot Mesnil-Saint-Père Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:30:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-11 2026-09-20

Sortie de terrain à Mesnil St Père.



Comparaison d’une prairie fauchée avec une prairie en fauche tardive, d’une haie composée d’une seule essence d’arbre et d’une haie diversifiée.

Ecoute et observation des insectes, des mammifères ou traces et indices, des oiseaux.

Compréhension de l’intérêt de ces milieux pour la biodiversité.

Prise de conscience que les milieux constituent un maillage de territoire. .

Centre Yvonne Martinot Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est +33 3 25 41 28 63 cym@laligue10.org

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English :

L’événement Qui se cache entre haie et prairie ? Mesnil-Saint-Père a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne