Assistez à un concert de gospel, Salle polyvalente, Mesnil-Saint-Père

Informations pratiques

Assistez à un concert de gospel Dimanche 20 septembre, 15h30 Salle polyvalente Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Profitez d’un concert gospel de la paroisse de Piney.

Salle polyvalente 9 rue du 28 août 1944 10140 Mesnil-Saint-Père Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est 03 25 41 28 78 Dans les années 1830, la commune loue une maison privée pour y installer l’école. Lorsque le propriétaire annonce que le bail, qui se termine le 23 avril 1836, ne sera pas renouvelé, le conseil municipal décide de trouver une solution durable. Le 18 janvier 1836, il achète une maison à pans de bois appartenant à M. Godin afin de la démonter puis de la reconstruire sur un terrain communal.

L’architecte troyen Nicolas Portret est chargé de transformer le bâtiment en mairie-école. L’ensemble comprend alors, de gauche à droite, la salle de classe, le logement de l’instituteur et la mairie. Des modifications sont apportées à l’édifice : les ouvertures de la façade principale sont remaniées, un mur en brique est construit sur le côté sud-ouest et le pignon est remplacé par un toit en croupe.

Après une première adjudication sans candidat en juillet 1837, les travaux sont finalement confiés au charpentier Jean-Baptiste Oudinot, de Mesnil-Saint-Père. En septembre 1838, un devis complémentaire est approuvé pour la construction de latrines au sud-ouest du bâtiment.

L’école accueille garçons et filles jusqu’en 1876, date de l’ouverture d’une école de filles sur un autre site. L’école de garçons reste dans le bâtiment jusqu’aux années 1970. Aujourd’hui, l’ancienne salle de classe et une partie du logement de l’instituteur sont utilisées comme salle polyvalente, tandis que la mairie occupe le reste du bâtiment. En 2016, la cour située devant l’édifice est réaménagée.

Profitez d’un concert gospel de la paroisse de Piney.

© P. Henri